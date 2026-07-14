21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararı ile yeniden CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, tv100 canlı yayınında CHP'de yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Parti içerisindeki ayrışma ve CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel'in kuracağı öne sürülen yeni partiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, Özel'e partide kalmasına yönelik bir çağrıda bulunurken, CHP içerisinde alternatif bir yönetim anlayışını ise kabul etmeyeceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, kaybettiği 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP 38. Olağan Kurultayı sonrası Ankara'da tuttuğu ofis ve maiyetinde görev yapan personelin masraflarını nasıl ödediğine ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"BİR İŞ İNSANI BANA DESTEK OLDU"

"Korumaların yemek parasını, yemeğini genel merkez karşılıyordu. Bana baştan arabaları da genel merkez veriyordu. Teşekkür ettim kendilerine. Ama bir süre sonra genel merkez korumaların yemeğini kesti ve bana tahsis edilen arabaları da geri çektiler. Şimdi bu yakışmaz. Bir genel başkanınıza araba tahsis etmişseniz bunu geri çekmesi doğru değildir. Korumalar benim korumalarım değil. Devletin korumaları. Yani hepsi polis. İçişleri Bakanlığı'nın görevlileri. Bunların yemeğini niye kestiniz? Karşıdaki lokantayla anlaştık. Oradan gelen faturaları ödedik. Bir kısmını ben ödedim, bir kısmını gelen yardımlarla ödedik"

CHP Genel Merkezi tarafından ödemelerin kesilmesini doğru bulmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, daha sonra bir iş insanının devreye girdiğini belirterek, “Bir iş insanı bana destek oldu. Bir iş insanı geldi, araçlarımı ödedi. Korumalarımın yemeğini ödedi.” dedi. Kendisine mali destek veren kişinin kimliğinin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, “Kim olduğunu açıklamam doğru olmaz.” ifadesini kullandı.

O İŞ İNSANI NAFER ÇAPAR MI?

Gazeteci Şaban Sevinç, Kılıçdaroğlu'nun kendisine bir iş insanının destek verdiğine yönelik açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Sevinç, Kılıçdaroğlu'na maddi destek veren ismin, Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu dönemde CHP'den milyonlarca liralık ihaleler alan Nafer Çapar olduğunu öne sürdü.



CHP'den milyonlarca liralık ihaleler aldığı öne sürülen Nafer Çapar (solda)

Sevinç, konuya ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"O iş insanı Nafer Çapar...

- Nafer Çapar, Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı döneminde CHP’nin miting sahneleri ve kurultaylarını düzenleyen iş adamı.

- 2023’de miting sahnelerinin düzenlenmesi işi için CHP’den 240 milyon lira (13.6 milyon USD) aldı.

- 4 Kasım 2023’deki kurultay salonunun düzenlenmesi işi için CHP’den 50 milyon lira (1.8 milyon USD) aldı"