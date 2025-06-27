CHP’li bazı milletvekilleri dün akşam saatlerinde X üzerinden eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na destek paylaşımları yapmaya başladı.

Gazetecilere konuşan Kılıçdaroğlu, mahkemeden “mutlak butlan” kararı çıkması halinde CHP Genel Başkanlığı’na geri döneceğini açıkladı.

Kılıçdaroğlu, görevi kabul etmemesi durumunda partinin kayyum riskiyle karşı karşıya kalacağını söyledi.

"KAYYUM GELSE DAHA MI İYİ OLUR" DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu açıklamasında, “Umarım böyle bir karar çıkmaz. Neden bu kadar korkuyorlar? Kayyum gelse daha mı iyi olur? CHP kayyuma teslim edilmez.” ifadelerini kullandı. Eski genel başkan ayrıca, “CHP'nin DNA’sı ile oynanıyor. Buna izin veremem, veremeyiz.” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına tepki göstererek, “Görevi kabul etmek tarihsel bir veba doğurur.” dedi.

ART ARDA DESTEK PAYLAŞIMLARI GELDİ

Dün akşam saatlerinde ise CHP'li bazı milletvekillerinden art arda Kılıçdaroğlu’na destek paylaşımı geldi.

Kulislerde konuşulanlara göre; Kılıçdaroğlu'na destek veren vekil sayısı 40 olarak belirtilirken yalnızca 10 isimden destek paylaşımı geldi.

İşte destek veren vekiller:

CHP Ankara milletvekili Deniz Demir, CHP Kahramanmaraş milletvekili Ali Öztunç, CHP İstanbul milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, CHP Aydın milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP İzmir milletvekili Sevda Erden Kılıç, CHP İzmir milletvekili Mahir Polat, CHP Gaziantep milletvekili Hasan Öztürkmen, CHP İzmir milletvekilli Rıfat Nalbantoğlu, CHP Bursa milletvekili Orhan Sarıbal ve CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır.