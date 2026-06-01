Kanye West'in İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki konserine katılan isimler arasında Farah Zeynep Abdullah da yer aldı. West'in konserine gitmesi, oyuncunun daha önceki Yılmaz Güney çıkışları üzerinden sosyal medyada tartışma konusu oldu.
Gelen yorumlar üzerine açıklama yapan oyuncu, uzun bir paylaşım yaptı. Yılmaz Güney hakkında kişisel olarak yüceltilmeye karşı olduğunu ifade eden Abdullah, niyet okumalarını eleştirerek şahıslara kanaat önderi gibi bakılmasını kabul etmediğini söyledi.
KONU KILIÇDAROĞLU'NA GELDİ
Oyuncu, Yılmaz Güney ile başladığı açıklamasını mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ile bitirdi. Abdullah sözlerini "Bu arada Kılıçdaroğlu, senden de tiksiniyorum" sözleriyle tamamladı.
bu konuda son kez yazıyorum ve şöyle özetliyorum beni daha önceden de aslında takip edenlerin bildiği, röportajlarımda vesaire de söylediğim şeyleri:May 31, 2026
1.
ne yılmaz güneymiş.
2.
kimsenin kutsanmasını doğru bulmuyorum.
yılmaz g.'ye "adam mükemmel biri" diyenlere, kanaat lideri…