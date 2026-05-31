Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, katıldığı televizyon programında CHP'de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Parti içinde yaşanan ayrışmanın ideolojik değil, daha çok kişisel nedenlerden kaynaklandığını ifade eden Kuşoğlu, mevcut tablonun birlik ve diyalogla aşılabileceğini söyledi.

CHP'nin kritik bir süreçten geçtiğini belirten Kuşoğlu, yaşanan ayrışmanın parti tabanından ya da siyasi görüş farklılıklarından kaynaklanmadığını savunarak, "Bu ayrışma ideolojik veya seçmen tabanına dayalı değil. Daha çok duygusal ve kişisel nedenlerden kaynaklanan bir durum. Bunun giderilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

FETÖ AJANI İFADESİ İLE KİMİ KAST ETTİ?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nde yaptığı konuşmayı da değerlendiren Kuşoğlu, konuşmanın sert bir üslup taşıdığını belirtti. Kılıçdaroğlu'nun kullandığı "FETÖ ajanı" ifadesiyle kimi kastettiğini bilmediğini söyleyen Kuşoğlu, parti içinde yaşanan tartışmaların karşılıklı diyalogla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

CHP'nin kurucu bir parti olduğuna dikkat çeken Kuşoğlu, Türkiye ve dünyanın önemli gelişmeler yaşadığı bir dönemde parti içi tartışmaların ön plana çıkmasının doğru olmadığını ifade etti. Şikayet süreçlerinin de CHP'liler tarafından başlatıldığını hatırlatan Kuşoğlu, yaşananların sağduyu ve hukuk çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Partinin grup toplantılarında yaşanabilecek olası yetki tartışmalarına ilişkin de görüş bildiren Kuşoğlu, parti kurullarının oluşturulmasının ardından alınacak kararların belirleyici olacağını kaydetti. Bu süreçte Meclis İçtüzüğü'nün de yol gösterici olacağını ifade eden Kuşoğlu, herhangi bir ikiliğin yaşanmadan konunun çözüleceğini düşündüğünü dile getirdi.

Kurultay takvimiyle ilgili açıklamalarda da bulunan Kuşoğlu, sürecin hukuk ve diyalog temelinde ilerleyeceğini belirterek, "Kurultayın ne zaman yapılacağı da hukuk çerçevesinde belirlenecek. Hukuken uygun zaman ne zamansa o zaman yapılacak" dedi.

MANSUR YAVAŞ'IN ADAYLIĞI İDDİASI

Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına da değinen Kuşoğlu, CHP'nin seçim sürecinde en güçlü aday üzerinde uzlaşacağını belirtti. Bu çerçevede Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da aday olabilecek isimler arasında bulunduğunu söyledi.

YENİDEN ADAY OLACAK MI?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olup olmayacağı yönündeki soruya da yanıt veren Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun görevden kaçacak bir siyasetçi olmadığını ancak mevcut şartlarda yeniden aday olacağını düşünmediğini ifade etti.

Parti içindeki birlik çağrısını yineleyen Kuşoğlu, yeni parti iddialarının konuşulması için henüz erken olduğunu belirterek, CHP'nin ayrışmak yerine ortak hedefler doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini söyledi.