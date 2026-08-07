CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, KRT’de katıldığı canlı yayında belediye başkanlarının AKP'ye geçişine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'AKP, CUMHURİYET DEĞERLERİNE YAKLAŞTI'

Sunucunun, CHP’li belediye başkanlarının AKP’ye geçiş nedenine ilişkin sorusunu yanıtlayan Kuşoğlu, “AK Parti CHP’ye çok yaklaştı. Çok yabancı görmüyorlar. O yüzden çok da uzak görülmüyorlar. AK Parti cumhuriyet değerlerine yaklaştı” ifadelerini kullandı.

Kuşoğlu, belediye başkanlarının parti değiştirmesinde farklı nedenlerin olabileceğini belirterek, “Korkudan dolayı geçişler de var” dedi.

İSTANBUL’DAKİ GEÇİŞLER GÜNDEMDE

İstanbul’da son olarak Tuzla ve Çekmeköy belediye başkanları ile Şile Belediye Başkanvekili AKPye geçme kararı aldı. Daha önce Beykoz Belediye Başkanvekili de AKP’ye geçmişti.

'SİZ ATATÜRKÇÜ DEĞİLSİNİZ DEMEDİLER'

CHP'den ayrılanlarla aralarında ideolojik bir farklılık bulunmadığını öne süren Kuşoğlu, geçtiğimiz gün Yeni Parti’nin kuruluşuna ilişkin şöyle konuşmuştu:

"Daha dün beraberdik. Düşünce anlamında da farklılığımız yok. Giderken ‘Sosyolojik tabanımız değişti’ ya da ‘Artık Atatürkçü değiliz’ demediler. ‘Siz Atatürkçü değilsiniz’ de demediler. Koltuksal ve duygusal sebeplerle ayrıldılar."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sarayla hareket ettiği" yönündeki suçlamaları reddeden Kuşoğlu, bu iddiaların somut bir delile dayanmadığını söylemişti.

'YENİ PARTİ, ERDOĞAN'IN İŞİNE YARADI'

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50’nin üzerinde oy alabilmek için bütün muhalefetin bir araya gelmesi gerektiğini belirten Kuşoğlu, "Yapılması gereken tüm muhalefeti bir araya getirmektir. O zaman neden CHP’den ayrılıp başka bir partiye çalışılıyor? Yeni parti kurmaları Erdoğan’ın işine yaradı. CHP’yi bölenler sarayla çalışıyordur" demişti.