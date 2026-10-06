Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'in açılışında yaptığı yeni anayasa çağrısına partisinin grup toplantısında yanıt veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa tartışmalarından önce siyasi ahlak kanununun çıkarılması gerektiğini söyledi.

"ERDOĞAN'A BİR ÇAĞRI YAPIYORUM"

Kılıçdaroğlu, “Ben de buradan Sayın Erdoğan'a bir çağrı yapıyorum: Bizim yeni anayasadan önce bir siyasi ahlak kanununa ihtiyacımız var. Getir arkadaş. Önce siyasi ahlak kanununu çıkaralım, sonra anayasayı konuşuruz” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, siyasi ahlak kanunu çağrısını fon kriziyle ilişkilendirerek, bürokratlarla bazı siyasilerin “el ele verip halkı soyduğunu” belirtti. “Bu bir Jet Fadıl olayı değil, bu bir İslami holding olayı değil. Bu bir devlet krizi” diyen Kılıçdaroğlu, 28 Ağustos-22 Eylül tarihleri arasında fonlardan 538 milyar lira çıktığını ve 455 bin 748 kişinin zarar gördüğünü açıkladı.

MELİH GÖKÇEK'E GÖNDERME

Kılıçdaroğlu, fon krizinde kazananların ve vurguncuların ortaya çıkarılmadığını savunarak, “Vurguncuları bilmiyoruz, kazananları bilmiyoruz, köşeyi dönenleri bilmiyoruz. Özellikle siyasiler, siyasilere destek verenler gizleniyor. Bir isim çıktı siyasilerden, adı meşhur olan Fatma Betül Sayan Kaya. Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış gerçekten” dedi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başta olmak üzere denetimle görevli kurumların görevlerini yapmadığını ya da görevlerini yapmalarının engellendiğini ileri süren Kılıçdaroğlu, son dönemdeki gözaltı ve tutuklamalara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. “Sabahın beşinde bir belediye başkanının kapısı çalınmaz, kırılmaz ve içeri girilmez. Sabahın beşinde kapıyı açan bir kadının gece kıyafeti medyaya servis edilmez. Bunlar insanlıkla bağdaşmaz” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının yargılanmasına itiraz etmediklerini ancak tutuklanmalarını doğru bulmadıklarını belirtti. Kılıçdaroğlu, “Ama çifte standarda itiraz ediyoruz” dedi.

Kılıçdaroğlu, adını vermediği eski bir belediye başkanını örnek göstererek yargılamalarda uygulandığını savunduğu çifte standarda tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, “Sayın Bülent Arınç'ın deyimiyle Ankara'yı parsel parsel satan kişi. Davet edildi. Ağzında sakızıyla geldi. Çıkışta elini kolunu sallayarak çıktı” ifadelerini kullandı.