Konuşmasını elindeki kağıttan okuyan Kılıçdaroğlu CHP yönetimine ağır suçlamalar yöneltti. Ancak Kılıçdaroğlu'nun konuşması boyunca AKP'ye ve Erdoğan'a yönelik en küçük bir eleştiride bulunmaması dikkatlerden kaçmadı.

Hayat pahalılığından emekli maaşlarına kadar onlarca sorunla boğuşan Türkiye'de sokağın gündemindeki konuların hiçbiri Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında kenidsine yer bulamadı.

Kılıçdaroğlu buna karşılık 'atanmış' olduğu CHP Genel Başkanı olarak partisinde 'FETÖ ajanları' bulunduğunu öne sürüp temizlik yapmaktan ve hesap sormaktan sözetti. Ancak iktidar ve Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun eleştirileri içinde kendisine yer bulamadı.