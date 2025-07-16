Bahçeli'nin "terör eylemlerine son vererek lağvedilmesi" çağrısı yaptığı Abdullah Öcalan'ın PKK'nın kendini feshetmesi ve tüm grupların silahları bırakması gerektiğini açıklamasının ardından ilerleyen yeni çözüm süreci, son olarak örgütten bir grubun sembolik silah bırakmasıyla yeni bir aşamaya geldi.
Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli’yi aradığını iddia etti.
Yarkadaş, "Kılıçdaroğlu, süreçten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bahçeli’nin şahsında emeği geçenlere teşekkür etti" dedi.