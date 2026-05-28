'Mutlak butlan' kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı makamına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran Pazartesi günü gerçekleştireceği Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu toplantısının, tüm üyelere tebligat yapılamadığı için ertelenmesinin ardından yeni bir gelişme daha yaşandı.

CHP'nin grup toplantısının da yapılmayacağı öğrenildi. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li milletvekillerine grup toplantısının yapılmayacağı bilgisi iletildi. ANKA'nın aktardığı detaylara göre, CHP Grup Toplantısı tarihi henüz belirlenmedi, gerekli bilgilendirmeler yapılmadığı sürece CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacak.

MİLLETVEKİLLERİNE YAZI GÖNDERİLDİ

Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine gönderdiği yazının tamamında şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Milletvekili,

TBMM CHP Grup Genel Kurulunun hangi tarihte yapılacağı konusunda, Grup Üyeleri arasında sorular yöneltildiği ve tereddütler olduğu anlaşılmıştır.

O nedenle bilmenizi isterim ki TBMM CHP Grup Genel Kurul toplantı tarihi henüz tarafımdan belirlenmemiştir.

Toplantı tarihi, toplantı gündemi ve toplantının gerçekleştirileceği yer tarafımdan belirlenir belirlenmez gerekli bilgilendirmeler tarafınıza yapılacaktır.

Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır. Bilgilerinize rica olunur."