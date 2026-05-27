Mahkeme kararıyla CHP yönetimine dönen Kılıçdaroğlu ve ekibi İzmir İl Başkanlığı’nın hesabına da el koydu. İl Başkanı Çağatay Güç yaşanan gelişmesi X hesabından duyurdu. Güç, “Kamuoyu ve basına önemle arz olunur; CHP İzmir İl Başkanlığımızın kullanımına ait bulunan Facebook sayfası, bilgimiz dahilinde olmayan bir müdahaleyle yönetimimizden alınmıştır. Bahsi geçen sayfadan yapılan duyuru ve paylaşımlar; delegelerimizin oyuyla oluşan irade ve kurumsal meşruiyetimiz dışındadır” ifadelerini kullandı ve yeni adresin linkini paylaştı. İSTANBUL’UN FACEBOOK HESABINA DA EL KONULMUŞTU CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın Facebook hesabına da el konulmuş, başkanlığın X hesabından yapılan paylaşımda yeni hesabın linki paylaşılmıştı.

