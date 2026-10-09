Mahkemenin "mutlak butlan" kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, KRT TV'de katıldığı canlı yayında, İzmir Büyükşehir Belediye (İzBB) Başkanı Cemil Tugay hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Tugay'ın belediye başkanlığı döneminde gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin özel raporların CHP'nin arşivinde bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, bazı taşınmazların düşük bedellerle verilmesini gündeme getirdi.

Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cemil Tugay ile ilgili, Belediye Başkanı olduğu dönemde yaptığı işlemlerin özel raporları partinin arşivinde duruyor.

Neden milyonlarca değer yapan bir arsayı düşük bedellerle Cengiz İnşaat'a veriyorsunuz? Ben partinin Genel Başkanı olarak beşli çetelerden söz ederken, siz Karşıyaka Belediye Başkanı olarak beşli çetelere hizmet ediyorsunuz. Olmaz. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı kime hizmet edecek? AK Parti'ye hizmet edecek. Olmaz."

'TUNÇ SOYER' ÇIKIŞI

Kılıçdaroğlu ayrıca, "Tunç Bey'i ihbar eden, şikayet eden ve gereksiz yere bu kadar süre hapiste kalmasını sağlayanın da Cemil Tugay olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.