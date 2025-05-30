Gazeteci Nevşin Mengü, CHP Kurultay soruşturması ile ilgili bir iddiayı gündeme getirmişti.

Mengü, "Edindiğim bilgiye göre savcı, Kılıçdaroğlu'na mesaj göndererek 'Gelir ifadesinde kurultayda yolsuzluk yoktur, ben böyle şeyi görmedim, şahit olmadım' derse dosyayı kapatırız demiş. Ancak Kemal Bey yine de ifade vermeye gitmemiş" iddiasında bulunmuştu.

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Sessizliğimiz suskunluk değil, sorumluluktur" başlıklı bir yazı yazarak şunları kaydetti:

'CAN GÜVENLİĞİ TEHDİTLERİM VAR'

"Sessizliğimiz Suskunluk Değil, Sorumluluktur…

20 Kasım 2023 tarihinde, 38. Kurultayımızın üzerinden henüz iki hafta geçmişken, kurultaya ilişkin bazı iddialar kamuoyuna yansımaya başladı. O gün yayımladığım videoda, partimizi korumak adına gerekli olan her şeyi açıkça ve kararlılıkla dile getirdim.

Ancak o günden bu yana, organize edilmiş, kimliklerini gizleyerek karanlıkta hareket eden trol hesaplar üzerinden sistematik bir linç kampanyasına maruz bırakılıyorum.

Can güvenliğime yönelik açık tehditler alıyorum.

Beni elektrik direğine asmakla tehdit edenler de var, silahla vurulmamı isteyenler de…

Tehditler, iftiralar ve kirli kampanyalar bir araya gelmiş durumda.

Sahte sosyal medya hesaplarından, fonlanan sözde akademisyenlere, iftira ve manipülasyonla mesleklerini kirleten bazı gazetecilere kadar uzanan geniş bir cepheyle karşı karşıyayız.

Ve ne yazık ki, dün siyasi ikballeri uğruna yanımda saf tutan, bir zamanlar benimle yol yürümeyi bir övünç sayarken bugün başka mecralara savrulmuş bazı siyasetçiler de bu koroya katılmış durumda.

Hepsi bir ağızdan, hiçbir bilgi sahibi olmadığım, hiçbir dahlimin bulunmadığı bir konuda konuşmamı talep ediyorlar.

'SİZDEN KORKAN SİZDEN NAMERTTİR'

Oysa biz, bu milletin hakiki gündeminden sapmadan yürümek zorundayız.

Şahsi değil, kamusal olana; dedikoduya değil, hakikate yaslanmak zorundayız.

Ben, polemikle değil halkla konuşan bir siyasetçiyim.

Ve beni tanıyan herkes bilir: Eğer ortada bir gerçeklik varsa, onu eğip bükmeden, çekinmeden, dimdik bir duruşla dile getirmekten asla geri durmam.

Beni direklere asacaklara,

silahla vuracaklara,

beni yakacaklara, taşlatacaklara,

bir adım attırmayacaklara ve lamalara söylüyorum: Sizden korkan sizden namerttir.

Benden bir mesaj bekleyen herkese buradan açıkça sesleniyorum:

Herkes bilsin ki; bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harem-i ismetinde boğmaya muktediriz."

VERDİĞİ YANIT TEPKİ ÇEKTİ

Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu açıklama sosyal medyadan tepki çekti. Yapılan yorumlar arasında şu ifadeler yer aldı:

"Bu mesajınızda laf kalabalığı yaparak size yöneltilen sorulara yanıt vermekten kaçınıyorsunuz. Oysa muhalif kamuoyu haftalardır size son derece açık ve net sorular soruyor. CHP’de 13 yıl genel başkanlık yapmış ve partinin son cumhurbaşkanı adayı olmuş bir isim olarak bu sorulara cevap vermekle yükümlüsünüz."

"Hayal kirikligi, bomboş bir aciklama , Hikmet Cetin gibi kayyumun karsisinda dururum alnini karislarim diyemediniz..."

"Beğeniden çok yorum gelmiş ve neredeyse %90'ı sizi eleştiren yorumlar Kemal Bey..."

"Yöneltilen sorulara cevap vermediğiniz sürece herkes AKP yargısı kararıyla CHP’nin başına geçme gibi boş hayallerde olduğunuzu düşünmeye devam edecek."

"Madem siyaset yapmak istiyorsunuz o zaman AKP’den istifa edip CHP’ye katılın Kemal Bey"

"Bir sürü şey yazıp hiçbir şey söylememişsiniz. Oysa kısaca partimin, parti başkanım Özgür Özel'in ve halkın desteklediği müstakbel Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun arkasındayım yazacaktınız. CHP'yi bölmeye çalışanlar karşısında milyonları bulur, yeter hep aynı oyunlar aynı terane, karnımız tok bu ajitasyonlara. Çıkın Özgür Özel'le her çarşamba her pazar meydanlara. Yoksa oturun evde örtün dizinize battaniye torun sevin."

"O zaman Nisan’da yapılan olağanüstü kongrede Özgür Özel’i neden ayakta alkışladınız"