Mutlak butlan sürecinin ardından CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar bloğundan gelebilecek olası erken seçim teklifine yeşil ışık verdi. Gaziantep’te gazetecilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, erken seçim kararı alınması halinde itiraz etmeyeceklerini söyledi.

‘YARIN ERKEN SEÇİM’

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Teklif gelirse varız. Erken seçim olursa itiraz etmeyiz. 2 ay da olsa 1 ay da olsa Türkiye bir an önce demokrasi oyunundan vazgeçmeli, gerçek demokrasiyi savunan yapısına kavuşmalı. Erdoğan’ın aday olacağını nereden biliyorsunuz? Erdoğan buyursun, yarın derhal erken seçim yapalım, getirsin. 2028 olsa ne olur, şimdi olsa ne olur”

Meclis’te AKP’nin 281, MHP’nin 46, HÜDA PAR’ın 4 milletvekili bulunuyor. Cumhur İttifakı’nın toplam 331 sandalyesi, erken seçim kararı için gereken 360 oyun 29 altında kalıyor. CHP’nin 44 milletvekilinin olası desteğiyle bu sayı 375’e ulaşacak. Böylece Erdoğan’ın istediği tarihte seçim kararı alınmasının önü açılabilecek.

CHP’NİN 44 VEKİLİ DESTEK VERİRSE 360 EŞİĞİ AŞILIYOR

“MEKKE’YE EVET DİYECEĞİZ”

Kılıçdaroğlu, Gaziantep’te CHP’lilerle bir araya gelerek, ziyafet verdi. Kılıçdaroğlu, Gaziantep’te CHP’lilerle bir araya gelerek, ziyafet verdi. Mekke Ortak Savunma Anlaşması’na, başta İran ile çatışma riski nedeniyle endişeyle yaklaştığını ancak anlaşma metninin Meclis’e gelmesinin ardından giderildiğini belirterek, “Eleştirilerimiz var ama Mekke Anlaşması’na ‘evet’ diyeceğiz” dedi.