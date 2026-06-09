İŞTE ANBEAN YAŞANANLAR:
ÖZGÜR ÖZEL'İ HEDEF ALDI
Meclis'te yaşanan arbedenin ardından CHP Grup Toplantısında yapmayı planladığı konuşmayı CHP Genel Merkezine taşıyan Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mansur Yavaş'ın çağrısına yanıt vererek, Özgür Özel ve kurmaylarını şu ifadelerle hedef aldı.
"Mahkeme salonlarında da söyledim bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum:
Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki; o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz! İç karışıklık yaratma çabaları, sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız!
Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum.
Gün, baba ocağına sahip çıkma günüdür! Tüm partililerimizi, ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı, saat 14.00’te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimize, yani Baba Ocağımıza çağırıyorum. Biz biriz ve birlikteyiz."
KILIÇDAROĞLU GERİ ÇEKİLDİ
TBMM önünde sayıları 4 bini geçen Özgür Özel destekçileri, az sayıdaki Kılıçdaroğlu yanlıları ile sürtüşmeye başlamıştı. Tam da bu dakikalarda Kılıçdaroğlu'nun Meclis'e gelmeyeceği açıklandı.
Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kılıçdaroğlu, grup toplantısını CHP Genel Merkezinde yapacağını duyurdu ve destekçilerini saat 14.00'te CHP Genel Merkezine davet etti.
Meclis'te yapılacak CHP Grup Toplantısında ise saat 13.30'da Özgür Özel kürsüye çıkacak.
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