İŞTE ANBEAN YAŞANANLAR:
TANAL'DAN KILIÇDAROĞLU'NA AĞIR SÖZLER
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Meclis'te yaşananların ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağır ifadelerle eleştirdi.
'ÇOK KONUŞMAK İSTİYORSA AKP GRUBUNA GİTSİN'
Tanal, "Sayın Kılıçdaroğlu çok konuşmak istiyorsa AKP Grubu'na gitsin, istediği kadar konuşsun. Kendisine 15 gündür CHP Genel Başkanıyım diyor, 1 defa bile AKP'yi eleştirmedi" şeklinde konuştu.
ÖZEL'DEN EZİCİ ÜSTÜNLÜK
Hem Özel'in hem de Kılıçdaroğlu'nun saat 13.30'da CHP Grup Toplantısında kürsüye çıkacağını açıklamasının ardından iki siyasetçinin destekçileri de sabah saatlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) etrafında toplandı.
Dün TBMM Başkanlığına yapılan akreditasyon başvurusunda Özel'in ekibi tarafından 4 bin 400 ziyaretçi için dilekçe verilirken, Kılıçdaroğlu'nun ekibi ise bin 400 kişinin adını bildirdi.
Ancak sabah saatlerinden itibaren Özel'i destekleyen 5 bine yakın kişi Meclis önünde toplanırken, Kılıçdaroğlu destekçilerinin sayısı 200 civarında kaldı. Ezici üstünlüğün Özel'e geçmesinin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un talimatı ile Meclis'e ziyaretçi girişi kapatıldı.
Ziyaretçilerin girişinin engellenmesinin ardından Kılıçdaroğlu, Meclis'teki Grup Toplantısına katılmayacağını ve Genel Merkezde açıklamalarda bulunacağını duyurdu.
ÖZGÜR ÖZEL'İ HEDEF ALDI
Meclis'te yaşanan arbedenin ardından CHP Grup Toplantısında yapmayı planladığı konuşmayı CHP Genel Merkezine taşıyan Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mansur Yavaş'ın çağrısına yanıt vererek, Özgür Özel ve kurmaylarını şu ifadelerle hedef aldı.
"Mahkeme salonlarında da söyledim bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum:
Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki; o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz! İç karışıklık yaratma çabaları, sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız!
Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum.
Gün, baba ocağına sahip çıkma günüdür! Tüm partililerimizi, ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı, saat 14.00’te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimize, yani Baba Ocağımıza çağırıyorum. Biz biriz ve birlikteyiz."
KILIÇDAROĞLU GERİ ÇEKİLDİ
TBMM önünde sayıları 4 bini geçen Özgür Özel destekçileri, az sayıdaki Kılıçdaroğlu yanlıları ile sürtüşmeye başlamıştı. Tam da bu dakikalarda Kılıçdaroğlu'nun Meclis'e gelmeyeceği açıklandı.
Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kılıçdaroğlu, grup toplantısını CHP Genel Merkezinde yapacağını duyurdu ve destekçilerini saat 14.00'te CHP Genel Merkezine davet etti.
Meclis'te yapılacak CHP Grup Toplantısında ise saat 13.30'da Özgür Özel kürsüye çıkacak.
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