Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez’e gitmek üzere konutundan ayrıldı.
GAZETECİ SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT
Kılıçdaroğlu, kendisine “Haftaya grupta sizi göreceğiz” diyen gazeteciye, “Elbette” karşılığını verdi.
Kılıçdaroğlu, saat: 13.00'te partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.
"UMARIM" DEMİŞTİ...
Kılıçdaroğlu’nun, CHP TBMM grup toplantısına katılımına ilişkin tartışmalar sürerken, önceki gün de benzer bir soru üzerine “Umarım, hep beraber” ifadelerini kullanmıştı.