2 Eylül 2025 tarihinde İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in görevine son verilmiş, Çelik'ten boşalan koltuğa kayyum olarak Gürsel Tekin atanmıştı.



Söz konusu karara yönelik tedbiri 17 Eylül itibarıyla bozan mahkeme, Tekin'in görevine son verdi ve CHP Genel Merkezi tarafından atama yapılmasının önünü açtı. Karar sonrası Bengü Türk TV'ye konuşan Tekin, mahkeme kararına rağmen görevinin devam ettiğini öne sürmüş ve Kılıçdaroğlu tarafından göreve yeniden atanacağının sinyallerini vermişti.





KILIÇDAROĞLU YENİ ATAMANIN SİNYALİNİ VERDİ



Kılıçdaroğlu, CHP’nin Bolu Abant'taki milletvekili kampının son gününde gazetecilerle bir araya geldi. Kahvaltı programına Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra YDK Başkanı Mahir Polat, Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, Gençlik Kolları Başkanı Berfin Karan da katıldı.



Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kimin atanacağının sorulması üzerine, "O konuda karar Merkez Yönetim Kurulunda çıktı. Yeni çıkmadı ama önceden çıktı, yani yaklaşık bir ay falan oluyor çıkalı. Mahkeme kararı olduğu için tutuyorduk onu" ifadelerini kullandı.





Aylar öncesinde yapılan CHP MYK'sında alınan karar sonucunda CHP İstanbul İl Başkanlığına atanması için Mehmet Ali Yüksel isminde karar kılınırken, Kılıçdaroğlu'nun bu atama kararına dikkat çekmesi Yüksel'in yeniden CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine atanacağının sinyali olarak yorumlandı.