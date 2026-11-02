DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya'nın istifasıyla TBMM'de grup kurmak için gerekli milletvekili sayısının altına düşen Yeni Yol'un grup statüsünü yeniden kazanması için transfer formülleri gündeme geldi. Kılıçdaroğlu'nun da devreye girdiği süreçte CHP'den bir milletvekilinin Yeni Yol'a geçirilmesi ve Yeniden Refah Partili bazı isimlerin katılımı değerlendiriliyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, kulislerde öne çıkan seçeneğin, CHP’den bir milletvekilinin Yeni Yol’a geçmesi olduğu belirtiliyor.

Daha önce Mustafa Bilici’nin istifası sonrası CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ın Yeni Yol’a katılmasıyla grubun Meclis’teki statüsü korunmuştu.

"KILIÇDAROĞLU HER ZAMAN ÇOK SESLİLİĞE İNANIYOR"

CHP kurmayları, olası desteğin Meclis’te farklı siyasi eğilimlerin temsil edilmesi ve çok sesliliğin sürmesi açısından önemli olduğunu ifade ediyor. Kurmayların değerlendirmesinde, “Bu demokrasi için büyük bir adım. Genel Başkanı’mız Kemal Kılıçdaroğlu her zaman çok sesliliğe inanıyor. Meclis’in daha kapsayıcı olması açısından ne gerekiyorsa yaparız” ifadeleri yer aldı.

Yeni Yol’un grup varlığını sürdürmesi için yalnızca CHP seçeneği değil, Yeniden Refah Partisi’nden bazı isimlerin olası geçişi de konuşuluyor. Bu kapsamda Mehmet Aşıla veya Doğan Bekin’den birinin Yeni Yol’a katılabileceği değerlendiriliyor.