Yargının "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu Abant'ta düzenlenen milletvekili kampının son gününde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'nin kuruluş yıl dönümü kapsamında Anıtkabir'de düzenlenen programa katılmaması ve ardından CHP'den istifa etmesine ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Hiç kimseyi zorla partiye üye yapmadığımız gibi kimseyi zorla partiden de atmadık. Kendi tercihine saygı göstermemiz gerekir. Herhâlde değerlendirmesini yapıp kendi yolunu çizmiştir."

'CUMHURBAŞKANLIĞI TARTIŞMALARI İÇİN ERKEN'

Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin soru üzerine, cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarının bugünden başlatılmasını doğru bulmadığını söyledi.

'İBB BAŞKANLIĞI' AÇIKLAMASI

Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ceza alması halinde İBB Başkanlığı için yapılacak seçimde CHP'nin tavrının ne olacağı sorusuna da yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, "Mademki halk CHP'yi seçti, o zaman CHP'li birisinin gelmesi ve orada başkanlık görevini sürdürmesi gerekiyor. Ahlak da bunu gerektirir" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Halkın vermediği oyu ayak oyunlarıyla, paralarla, insanların iradesini satın alarak geliyorsun, kendini belediye başkanı ilan ettiriyorsun. Erdoğan'ın da bunu bilmesi lazım. Ayak oyunlarıyla olmaz, parayla olmaz, pulla olmaz" dedi.