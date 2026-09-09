Mahkemenin ‘butlan’ kararıyla CHP Genel Başkanlığına geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde partinin kuruluşunun 103’üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir resepsiyon verdi.

‘BİR KIRGINLIK YARATMADI’

Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel ve beraberindeki milletvekillerinin kurduğu YENİ Parti’ye gidip gitmeyeceği tartışılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş resepsiyona katılmadı. Kılıçdaroğlu, Yavaş’ın resepsiyona katılmamasıyla ilgili olarak, “Bizim için vatandaşların katılımı önemli, bir kişinin katılıp katılmaması önemli değil. Mansur beyin gelmemesi bir kırgınlık yaratmadı. Bizim açımızdan Mansur beyin parti içindeki pozisyonu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı” ifadelerini kullandı.

KURULTAY’DA ADAY OLACAK MI?

Kılıçdaroğlu ayrıca CHP kurultayında aday olup olmayacağına yönelik de konuştu. “Parayla delege almaya kalkanı partiden atarım” diyen Kılıçdaroğlu, “Parti ve Türkiye’nin sorunları var. Parlamento işlevini yitirmiş, biz bütün bunları bırakmışız 'Kim Genel başkan olacak?'. Birisi olacak işte. 103 yıldır yürüdüğü yolda 'İlkeleri izleyecek mi izlemeyecek mi?’ bu önemli. Ali olmuş, Veli olmuş önemi yok” ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL’E YER VERMEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu'nun 103'üncü yıl dönümüne özel dün paylaştığı videoda, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İsmet İnönü, eski başbakan Bülent Ecevit, SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Deniz Baykal yer alırken, mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan Özgür Özel'e ise yer verilmemişti.