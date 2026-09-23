Mutlak butlan kararının ardından CHP'ye Genel Başkan olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’den istifa etmesine ilk açıklama geldi.

Açıklamada, "'İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye de oy verir. Bu nedenle seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum. Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur.'

Sayın Mansur Yavaş’ın bu değerlendirmelerine biz de aynen katılıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Yavaş'ın CHP'nin 9 Eylül'deki kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılmayıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi kamuoyunun gündemine oturmuştu. Yavaş'ın hamlesi CHP içinde rahatsızlık yaratırken açıklamalar peş peşe gelmişti.

Yavaş, butlan CHP'sinin Sözcüsü Müslim Sarı'nın kendisini hedef alan sözlerinin ardından CHP'den istifa ettiğini açıklamıştı. Yavaş, yoluna bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu.

Yavaş'ın ardından an itibarıyla 7 ilçe belediye başkanı daha CHP'den istifa etti.