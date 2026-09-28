Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası yeniden CHP genel başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekili kampının son gününde gazetecilerle bir araya geldi.

"KİMSEYİ ZORLA PARTİDEN ATMADIK"

Kılıçdaroğlu'na, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmaması ve ardından CHP'den istifa etmesi de soruldu. Kılıçdaroğlu, Yavaş'ın etkinliklere katılmamasının kendi tercihi olduğunu belirterek, "Hiç kimseyi zorla partiye üye yapmadığımız gibi kimseyi zorla partiden de atmadık. Kendi tercihine saygı göstermemiz gerekir. Herhâlde değerlendirmesini yapıp kendi yolunu çizmiştir" ifadelerini kullandı.

"İKİ KİŞİ TARTIŞILABİLİR..."

Yavaş'ın muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağı sorusuna da yanıt veren Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarının bugünden başlatılmasını doğru bulmadığını söyledi. Adayların zamanı geldiğinde belirlenebileceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Adaylar olur: A olur, B olur, C olur... İki kişi tartışılabilir, beş kişi ama daha çok erken. Ortada cumhurbaşkanlığı seçimi yok, alınmış bir karar yok" dedi. Kılıçdaroğlu, geçmişte altılı masanın cumhurbaşkanı adayını da seçim sürecinin ilerleyen döneminde açıkladığını hatırlattı.

Kılıçdaroğlu, aday isimleri yerine Türkiye'nin yönetim sisteminin tartışılması gerektiğini savundu. "Bence cumhurbaşkanı adaylığını tartışmak yerine rejimi tartışmak lazım" diyen Kılıçdaroğlu, parlamentonun işleyişinden liyakat konusuna kadar çeşitli başlıklara değindi. "Bir ülke bir kişiye teslim edilir mi?" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Devlette liyakat dediğimiz kavram yok olduğu andan itibaren devlet dediğiniz kurum kalmaz" dedi. Ayrıca müsteşarlığın kaldırılması ve TBMM'nin işlevine ilişkin eleştirilerini dile getirdi.