Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanı olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP Genel Merkezi’nde yaptığı konuşmada Osmanlı coğrafyasına ilişkin kullandığı ifadeler siyasi gündemde geniş yankı uyandırdı.

Kılıçdaroğlu,"Osmanlı'nın topraklarına bakın. Türkiye o coğrafyaya gitmek, o coğrafyada kendi kişiliğini geliştirmek zorundadır. Küçülerek değil, büyüyerek gitmek zorundayız. Osmanlı coğrafyasında Türkiye olmalı" ifadelerini kullanmıştı....

ERDOĞAN’DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Osmanlı mirası ve devlet geleneğine vurgu yaptı.

Erdoğan paylaşımında, “Osmanlı çınarı, bayrağımızı 7 iklimde gururla dalgalandırmıştır. Osmanlı’nın yerini alan Türkiye Cumhuriyeti bu topraklardaki ilk değil, son devletimizdir. Devlet-i ebet müddet, aziz milletimizin bizatihi kendisidir. Türk milleti var oldukça devletimiz var olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Hem Erdoğan'ın hem de Kılıçdaroğlu'nun aynı gün içerisinde Osmanlı'ya dair konuşmaları dikkat çekti.