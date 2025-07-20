Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümünü sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla kutladı.

"Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı yürekten tebrik ediyorum. Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51’inci yıl dönümünde, Kıbrıs Türk halkının var olma mücadelesi için can veren şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerinin yer aldığı paylaşımda kullanılan fotoğrafın EOKA terör örgütü mensuplarına ait olduğu ortaya çıktı.

Paylaşım daha sonra silindi.

KILIÇDAROĞLU EKİBİ DE AYNI HATAYI YAPMIŞTI

Yaklaşık iki yıl önce Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla bir video yayımlayan CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımında da aynı görsel kullanıldı.

Anadolu Ajansı, Kılıçdaroğlu'nun paylaşımında kullanılan fotoğraf için 2 yıl önce şu açıklamayı yapmıştı:

"Fotoğraf Türk Mukavemet Teşkilatı'nı değil, EOKA terör örgütü mensuplarını gösteriyor. EOKA terör örgütü mensupları, ele geçirdikleri Türk Bayrağı ile Aziz Hilarion Kalesi önünde poz veriyor. Görüntü platformu Getty Images'in fotoğrafın hem EOKA terör örgütü mensuplarına hem de Türk tarafına ait olduğunu öne sürmesi karışıklığa yol açtı."