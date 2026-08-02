CHP'de Özgür Özel'in liderliğinde 91 milletvekilinin istifa etmesinin ardından büyük kan kaybı yaşanmasının ardından bu kez de ortaya 'Üçüncü yolcular' çıktı.

CHP'de kalan çok sayıda ismin bildiri yayımlayarak kurultay çağrısı yapmaya hazırlanırken, CHP'de Genel Merkez yönetiminin de karşı hamle yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

Milliyet'in aktardığına göre, 'Üçüncü yolcular'ın önünü kesmeye hedefleyen Kılıçdaroğlu cephesinin kongre takvimi açıklamasını öne çekmeyi planladığı kaydedildi.

Parti kaynakları, kongre takviminin eylülden başlayarak, mahalle delegeleri seçimleri, ilçe ve il kongre tarihlerinin ilan edilmesinin gerekli olduğunu kaydetti.

CHP GRUP BAŞKANLIĞI SEÇİMİ PARTİ İÇİ MUHALEFETİ KIZIŞTIRDI

Kılıçdaroğlu'nun Grup Başkanlığı seçiminde Faik Öztrak'ı destekleyerek, 'telefon'la önünü açmasının ardından Gürsel Erol cephesi yarıştan çekilmiş ve beraberindeki isimlerle toplantıyı terk etmişti.

Bu gelişmenin ardından CHP'de kalan ancak butlan yönetimini desteklemeyen vekillerin bir deklarasyon yayımlayarak kurultay çağrısı yapmayı planladığı öğrenilmişti.

CHP'de geçen hafta yapılan kapalı Grup Toplantısına yalnızca 25 vekil katılmıştı. Butlan yönetimini desteklemeyen vekillerin sayısının da 17 olduğu ifade ediliyor.