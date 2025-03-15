Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'da simge haline gelen Yaren leyleğin tekrar Uluabat Gölü kıyısına gelmesine ilişkin olarak paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu "Hoş geldin, Yaren Leylek. Baharın, umudun, mutluluğun ve vefanın simgesi… İyi ki geldin. Ben marteniçkamı ağaca bağlıyorum artık." ifadesini kullandı.

MARTENİÇKA NEDİR?

Marteniçka, Martipi ya da Martenitsa, Balkan ve Trakya coğrafyasında 1 Mart'tan itibaren Mart ayı boyunca bileklere takılan bilekliklere ve süslemelere verilen isimdir. Eski bir Bulgar geleneği olarak bilinse de Marteniçka, tüm Balkan coğrafyasında bilinen hatta Türkiye'de de Balkan göçmenleri sebebiyle her sene kutlanan bir bahar ritüelidir.

Mart ayında senenin ilk leyleği görüldüğü zaman bileklerden çıkarılıp meyve veren bir ağaca bağlanıyor. Mart ayında leylek görülürse marteniçka takılırken dilenen dileklerin gerçekleşeceğine inanılıyor.