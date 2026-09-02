CHP’li 35 kadın aday, 31Mart 2024 yerel seçimlerinde toplam 9.4 milyon nüfusun olduğu büyükşehirler ile il ve ilçelerde belediye başkanlığını kazandı. Daha sonra boşalan Giresun Görele, Ankara Etimesgut ve Uşak’ta da CHP’li kadın adaylar belediye meclisi seçimini kazandı. CHP’nin kadın başkan sayısı 38 oldu, ancak Afyonkarahisar, Aydın ve Yalova Altınova’nın başkanları istifa edip AKP’ye geçti.

SADECE 6 KİŞİ

Manisa Şehzadeler Başkanı da vefat edince sayı 34’e düştü. 34 kadın başkandan 28’i, Kemal Kılıçdaroğlu’nun butlan kararı ile CHP’ye genel başkan olarak atanmasının ardından istifa edip Özgür Özel ve 90 milletvekilinin kurduğu YENİ Parti’ye geçti. 6 kadın başkan ise CHP’de kaldı. İstifa edip YENİ Partili olan isimler arasında Eskişehir’den Ayşe Ünlüce, Tekirdağ’dan Candan Yüceer, Edirne’den Filiz Akın Gencan ile Bilecik’ten Melek Subaşı da yer aldı. Bu illerin yanı sıra çok sayıda ilçedeki kadın belediye başkanları da siyasi mücadelelerine YENİ Parti’de devam ediyor.

4 belediye başkanı cezaevinde

CHP’den seçilen Adana Seyhan, Kocaeli İzmit, İzmir Menderes ve İstanbul Üsküdar’ın kadın belediye başkanları halen tutuklu bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1999’da okuduğu şiir nedeniyle ‘’Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” gerekçesiyle 4 ay hapis yattığı cezaevinin bulunduğu Kırklareli Pınarhisar Kaynarca Belediye Başkanı CHP’li Neşe Çevikbaş da YENİ Parti’ye geçti. 31 Martta Pınarhisar’ı AKP, Kaynarca’yı CHP kazanmıştı.