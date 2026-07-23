Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun kontrollü esnaf ziyaretinde kendisine eşlik eden Özlem Şenel esnaf koyu Erdoğan hayranı çıktı. Saray’dan pozlar paylaşan Şenel’in, sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hayranlık mesajları paylaştığı ortaya çıktı.

PAPA’YA BAŞ EĞDİRDİ

Kılıçdaroğlu, ziyaret kapsamında önce Rüzgarlı İnşaat Malzemecileri Kooperatifi Başkanı Özlem Şenel’i ziyaret etti. Şenel’in sosyal medyası Erdoğan paylaşımlarıyla dolu. Bunlardan biri de Şenel’in Cumhurbaşkanlığı makam odasının kapısı önünde verdiği poz. Şenel ayrıca, Papa’nın eğildiğini gösteren bir fotoğrafı “Papa’yı Türk Bayrağı ve askerinin önünde baş eğdiren gücün Adı Recep Tayyip Erdoğan” notuyla paylaştı.

YOLLARIMIZ KAPANDI

Cumhuriyet’ten Emirhan Çoban’a Özgür Özel’le ilgili görüşlerini anlatan Özlem Şenel, “Özgür Özel protesto etti, Rüzgarlı’nın kapıları kapandı.

Eylem yaptı, buranın yolları kapandı. Ne beklediniz? Genel başkan olarak Kemal Bey geldi. O zaman genel başkan olarak saygı duymamız gerekiyor” dedi.