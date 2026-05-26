CHP'ye kurultay davasında mutlak butlan kararı verilmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık görevine iade edilirken, CHP Genel Merkezi polis zoruyla tahliye edilmişti.
CHP'de yaşananlar gündemden düşmezken, Kılıçdaroğlu ve Özel cephelerinin izleyeceği yol haritaları merak ediliyordu. İktidara yakın Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan tv100'de katıldığı yayında Kılıçdaroğlu'nun Merkez Yürütme Kurulu (MYK) listesini paylaştı.
İŞTE O İSİMLER
Burhan'a göre, Kılıçdaroğlu'nun A takımında şu isimler yer alacak:
Orhan Sarıbal, Yıldırım Kaya, Bülent Kuşoğlu, Müslüm Sarı, Mehmet Tüm, Turan Aydoğan, Berhan Şimşek, Akif Hamzaçebi ve Faik Öztrak
Öte yandan, İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in de MYK'da yer alabileceği ancak, Tekin'in İstanbul İl Başkanı olarak devam etmesi durumunda MYK'da olmayacağı öne sürüldü.