Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler yeniden şekillenecek parti yönetimine çevrildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayram tatilinin ardından çalışmalara hız vereceği ve yeni dönemde 9 kişilik MYK modeli kurmayı planladığı iddia edildi. KILIÇDAROĞLU'NUN A TAKIMI Yeni Merkez Yönetim Kurulu'nda yer alması beklenen isimler ve kulislerde konuşulan görev dağılımları şu şekilde sıralandı: Örgüt Yönetimi: Müslim Sarı Parti Sözcülüğü: Berhan Şimşek Yerel Yönetimler: Orhan Sarıbal Genel Saymanlık: Bülent Kuşoğlu Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim: Deniz Demir İdari ve Mali İşler: Faik Öztrak Sosyal Politikalar: Neslihan Hancıoğlu Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Devrim Barış Çelik Kulis bilgilerine göre, Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'nun başına Kılıçdaroğlu ile geçmişte uzun yıllar mesai yapmış olan Mehmet Akif Hamzaçebi'nin getirileceği ifade ediliyor.

