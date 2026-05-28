Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler yeniden şekillenecek parti yönetimine çevrildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayram tatilinin ardından çalışmalara hız vereceği ve yeni dönemde 9 kişilik MYK modeli kurmayı planladığı iddia edildi.
KILIÇDAROĞLU'NUN A TAKIMI
Yeni Merkez Yönetim Kurulu'nda yer alması beklenen isimler ve kulislerde konuşulan görev dağılımları şu şekilde sıralandı:
Örgüt Yönetimi: Müslim Sarı
Parti Sözcülüğü: Berhan Şimşek
Yerel Yönetimler: Orhan Sarıbal
Genel Saymanlık: Bülent Kuşoğlu
Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim: Deniz Demir
İdari ve Mali İşler: Faik Öztrak
Sosyal Politikalar: Neslihan Hancıoğlu
Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Devrim Barış Çelik
Kulis bilgilerine göre, Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'nun başına Kılıçdaroğlu ile geçmişte uzun yıllar mesai yapmış olan Mehmet Akif Hamzaçebi'nin getirileceği ifade ediliyor.