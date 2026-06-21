Mutlak butlan kararıyla birlikte CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sözcü TV'de tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin "evet" oyu vermesinden pişman olmadığını söylemesine tepkiler art arda geldi Bir tepki de hayatını kaybeden siyasetçi Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir'den geldi.

Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırıldığı süreçte 'evet' oyu vermesinden pişman olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, CHP'li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yeşil ışık yakmıştı.

Kılıçdaroğlu'na tepkiler peş peşe gelirken, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir de çok sert tepki gösterdi.

'BABAM MEKTUP YÜZÜNDEN 60 YAŞINDA TUTSAK EDİLDİ'

Kandemir, “Benim babam, sizin doğru bulmadığınız dokunulmazlığı kaldırılınca, görev gereği KÜRSÜ DIŞINDA okuduğu mektup yüzünden 60 yaşında tutsak edildi" ifadelerini kullandığı açıklamasında şunları kaydetti:

Gençliğinin tam 8 yılını, aynı sizin gibi hiçbir aksiyonundan pişman olmayanların uygulattığı iğrenç, insanlık onurunu yok edecek işkencelerle geçirdikten sonra, daha sıçramadan derin bir uyku uyuyamazken yeniden mahkum oldu. Bin bir çeşit yeni hastalık edindi Kandıra cezaevinde. Çok geçmeden daha da hastalandı ve öldü. Susmak istiyordum çünkü size laf atmak konforlu.

Siz en basit olansınız, en kolay bölümsünüz. Katıldığınız programda Selahattin Demirtaş ve terör kelimelerini arka arkaya kullanmaya hiç utanmadığınız için susamadım. 78 yaşında birine bela okuyacak değilim fakat dokunulmazlıkların kaldırılmasından bugüne dek tutsak edilmiş, ruhunda onarılmaz yaralar açılmış, çocuklarının büyüdüğünü görememiş, aile üyelerini toprağa vermiş ve cenazesine bile gidememiş herkesin ahı her gece ve gündüz, bu dünyada ve ahirette üzerinizdedir. İyi hatırlanmayacaksınız.