Tüm gözler Ankara'daki iki ayrı bayramlaşmaya çevrildi. Mahkeme kararıyla CHP genel başkanlığı koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partinin genel merkezinde bayramlaşma programına katıldı.

YAVAŞ İLE ÖZEL YAN YANA

Özgür Özel ise bayramlaşmak için partilileri Ankara İl Başkanlığı önüne davet etti. Güvenpark'ta büyük bir kalabalık toplandı. Özel'in alana Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte girmesi dikkat çekti.

Son günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yavaş'ı CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı göstereceği iddia ediliyordu.

'DEĞİŞİM UMUDU, BENİM KİŞİSEL VEFAMIN ÖNÜNDEDİR'

Yavaş'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bizler 2019'da göreve geldikten sonra yapacağımız faaliyetlerle, yolsuzluk yapmadan nasıl yönetileceği gösterdik. Yerel seçimlerden sonra ilk defa yüzde 38 aldık... Ankara'da da sizlerin desteğiyle yüzde 60 alarak, yaptığımız çalışmaların onay aldığını gördük.

Öğrenciler, işçiler arasında bir umut doğdu. İlk defa iktidar umudu doğdu. Demokrasiye inanan herkesin bir araya gelmesini, yumruk gibi olmasını istedim.

İktidarı değiştirip, parlamenter sisteme geçilmesini istedik. İktidar partiyi bölmek istedi. İnsanların değişim umudu, benim kişisel vefa duygumun çok önündedir. İnsanların umudu tüketecek bir durumda olmaktansa siyaseti bırakacağımı söyledim.

'GELİN BU OYUNU BOZALIM'

Bizim insanların umudunu yeşertmemiz gerekir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin birlik ve beraberliği savunduk. CHP sıradan bir parti değildir. CHP'yi zayıflatmaya, yıpratmaya yönelik her girişim Cumhuriyet'i hedef almaktadır. Bu ülke kolay kurulmadı.

Yalnızca CHP'lileri değil, millet iradesine inanan herkese çağrıda bulunuyorum. Birlikte hareket etmezsek bugünü değil yarını da kaybedeceğiz.

Benim en başından beri duruşum demokrasiden yana olmuştur. CHP en kısa zamanda kurultaya gitmelidir. Gelin oyunu bozalım. Milyonlarca muhalifin iktidar yürüyüşünü devam ettirelim.