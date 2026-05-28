Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21 Mayıs tarihli kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelere yönelik operasyonların ardından askıya alınan 'AKP-CHP bayram ziyaretlerini' yeniden başlattı.



AKP Genel Merkezi'ne giden Kılıçdaroğlu'nun ziyaret heyeti, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman tarafından karşılandı.





CHP'Lİ KASAP ÖVGÜLER DİZDİ, AKP'Lİ YAYMAN 'BRAVO' DEDİ



Türkiye'de devam eden yüksek enflasyon ve milyonlarca vatandaşın yaşadığı derin yoksulluğa rağmen Somali başta olmak üzere Afrika ülkelerine yaptığı milyarlarca dolarlık hibelerle tartışmalara neden olan AKP'nin dış politikasına Kılıçdaroğlu'nun heyetine başkanlık yapan Kasap övgüler dizdi.



Kendisinin de bir dönem doktor olarak Somali'de çalıştığını belirten Kasap, Somali ve Afrika ülkelerinde Türkiye'nin büyük bir saygınlığı olduğunu belirterek, bu saygınlığın artırılması için söz konusu ülkelerdeki faaliyetlere devam edilmesi gerektiğini belirtti ve "Türkiye sadece Türkiye'den ibaret değildir" ifadelerini kullandı.



AKP'li Yayman, Kasap'ın övgü dolu sözlerinin ardından "Bravo" ifadeleriyle muhatabını tebrik etti ve AKP-CHP arasındaki ziyareti kastederek "Bizim içerdeki bu yakınlaşmamız, milletimize moral veriyor. Dolayısıyla bu dışarıdan da bakıldığında komşu coğrafyalarda, Bağdat'tan, Şam'dan, Tahran'dan, Afrika'dan bakıldığında sevinçle karşılanıyor" şeklinde konuştu.