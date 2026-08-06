21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararı ile CHP'nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, oluşturduğu MYK ile CHP teşkilatlarında atamalara devam ediyor.

İstanbul'daki 23 ilçe için atama kararları alan butlanCHP'si, Arnavutköy İlçe Başkanlığına ise Savaş Aras'ı getirdi. Aras’ın ise kısa süre önce AKP rozeti taktığı ortaya çıktı.

8 AY ÖNCE AKP ROZETİ TAKMIŞ

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, 30 Aralık 2025’te AKP Arnavutköy Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi toplantısı düzenlendi. Toplantıda CHP'den istifa ederek AKP'ye katılan iki belediye meclis üyesi ile 150 kişiye parti rozeti takıldı. Programa, AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AKP İstanbul İl Başkan Yardımcıları, AKP Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, kadın ve gençlik kolları başkanları da katıldı. Programda AKP rozeti takan Savaş Aras, dün CHP Genel Merkezi tarafından Arnavutköy İlçe Başkanı olarak atandı.

AKP ROZETİNİ NEZAKETEN TAKMIŞ!

Atanmış CHP Arnavutköy İlçe Başkanı Savaş Aras, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Aralık ayında AKP rozeti taktığını doğruladı. AKP rozetini "nezaketen" taktığını söyleyen Aras’ın açıklaması şöyle:

“Ben yıllarca CHP’de mücadele vermiş bir insanım. CHP’deki bütün haklarım kamu gücü kullanılarak elimden alındı. Ben CHP’deki süreçte taraftım, davacılardan biriydim. CHP’yi işgal eden güruha itiraz ettim ve bu yüzden CHP’den ihraç edildim. Bu hukuki süreçlerin devamında Yargıtay kararıyla CHP’ye üyeliğim sağlandı. Arnavutköy Belediye Başkanı beni bir programa davet etti ve ben de o programa icabet ettim. AK Parti İl Başkanı da gelmişti. Nezaketen bir şey diyemedik, rozeti nezaketen taktım ama AK Parti’ye üye olmadım.”

2025’in Eylül ayında CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) kesin ihraç talebiyle YDK'ye sevk ettiği çok sayıda ismi partiden ihraç etmişti. İhraç edilen isimler arasında Savaş Aras’ın da yer aldığı açıklanmıştı. Aras aynı zamanda 8 Ekim 2023 tarihli CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali için dava açan isimler arasında yer alıyordu.