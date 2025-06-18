Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer'in Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine tepki gösterilen açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"TEHDİTLERE BOYUN EĞMEYİZ"

"Kamuoyunun bilgisi, dikkati ve vicdanına;

1-) Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na hakaret eden kişinin Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı yapılmasında,

2-) Sayın Genel Başkanımıza her fırsatta hakaret eden belediye başkanlarının ve siyasilerin cezalandırılması yerine affedilmesinde,

3-) Sayın Genel Başkanımıza hakaret ve küfür etmeleri için sosyal medyada trol çeteleri kurulmasında, youtuberların ve sözüm ona akademisyenlerin motive edilmesinde,

4-) Söylenmeyen sözlerin söylenmiş gibi gösterilmesinde,

sorun görmeyip, doğruları cesaretle açıklanmasında sorun görülmesi anlaşılır değildir…

Sayın Genel Başkanımız; suikastlerin, linçlerin ve ölüm tehditlerinin tam ortasında hak ve halk için siyaset yapan bir liderdir.

Bizler onun öğrencileriyiz , doğruyu söylemekten vazgeçmez, tehditlere boyun eğmez, partililiğimizi de sorgulatmayız…."