Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına oturtulan Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, 24 Mayıs tarihinde Ankara Valiliğine verdiği iki dilekçe ile CHP Genel Merkezinin 'polis zoruyla' tahliye edilmesini talep etmiş, yüzün üzerinde çevik kuvvet polisinin CHP binasına kapıyı kırarak girmesinin ardından bu durum parti içinde tartışmalara neden olmuştu.



Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta toplanan MYK ile 9 milletvekilini 'kesin ihraç' talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk ederken, parti üyelikleri dondurulduğu gerekçesiyle CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın 'başkanvekili' görevlerine TBMM tarafından son verilmişti.



Halihazırda yalnızca Murat Emir'in başkanvekili kalması nedeniyle CHP'de boşalan koltuklara kimin geleceği yeni bir 'yetki' tartışmasının fitilini ateşledi.



KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATI CANLI YAYINDA YANIT VEREMEDİ



CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel, partinin TBMM Grubunda yapılacak görevlendirmelerin yalnızca milletvekillerinin oyuyla gerçekleşebileceğini öne sürmesinin ardından Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, katıldığı tv100 yayınında “Tüzüğe göre Kılıçdaroğlu, grup başkanvekillerini görevden alıp yenilerini atayabilir” ifadelerini kullandı.



Çelik'in açıklamasına programın sunucusu hukukçu Tarkan Erdal, "CHP tüzüğünün hangi maddesinde bu durum belirtiliyor?" sözleriyle yanıt verdi.



Çelik, söz konusu maddeye referans veremezken, ikili arasında şu diyalog yaşandı:

Erdal: Hangi maddede diyor?

Çelik: Madde söyleyeceğim.

Erdal: Hangi madde?

Çelik: Tüzük önümde değil.





