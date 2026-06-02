Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık görevine mahkeme kararıyla gelmesinin ardından CHP Genel Merkezi’nde yaşanan gelişmeler tartışılmaya devam ederken, Tunceli’de billboardlara asılan afişler dikkat çekti. Kent merkezinin farklı noktalarında yer alan afişlerin kimler tarafından organize edildiği tartışması yaşandı.

İL GENEL MECLİSİ ÜYESİ FOTOĞRAF ÇEKTİ

Tunceli CHP İl Genel Meclisi Üyesi Nurcan Koç’un, Kılıçdaroğlu’nun afişlerinin bulunduğu billboard önünde çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşması da gündem oldu. Paylaşım, kentteki afiş çalışmasının siyasi çevrelerde tartışılmasına neden oldu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Tepkilerin artması üzerine Tunceli Valiliği açıklama yapmak zorunda kaldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu billboardlarda yer alan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin görseller; Almanya'da yaşayan Pülümürlü bir iş insanı tarafından, tamamen kendi talebi doğrultusunda ve tüm giderleri kendisi tarafından karşılanmak suretiyle yayımlatılmıştır.

Ayrıca billboardların kullanım hakkı ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi ilimizde de açık ihale usulüyle ihale edilmiş olup ilgili firma tarafından işletilmektedir. Billboardların kullanımına ilişkin tasarruf ve içerik sorumluluğu ilgili firmaya ait olup, bu alanlarda yayımlanan ilan ve görsellerin içeriğiyle Valiliğimizin veya Belediyemizin herhangi bir ilgisi ya da onay süreci bulunmamaktadır.

Bahse konu afişlerin hazırlanması, bastırılması, billboardlara yerleştirilmesi veya finansmanının sağlanması süreçlerinin hiçbir aşamasında Tunceli Valiliği'nin ya da Tunceli Belediyesi'nin herhangi bir dahli bulunmamaktadır. Bu nedenle söz konusu afişlerin Valimiz Sayın Şefik Aygöl'ün talimatı, bilgisi veya yönlendirmesi doğrultusunda astırıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamakta olup kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır. Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş bilgi ve paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur.”