Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararı ile yeniden CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP internet sitesinde yaptığı değişikliklerde 'mahkeme kararını' sansürlemeye çalıştı.



CHP'den ayrılışı ve mahkeme eliyle geri dönüşüne yönelik hiçbir bilgiye yer vermeyen Kılıçdaroğlu, biyografisinde yapılan düzenleme ile 16 yıldır CHP'nin lideriymiş izlenimi yaratmaya çalıştı.





KILIÇDAROĞLU'NDAN SANSÜRLÜ BİYOGRAFİ



Cumhuriyet'ten Emirhan Çoban'ın haberine göre, CHP'nin mobil uygulaması ve internet sitesi üzerindeki genel başkanlık sekmesine ismi ve özgeçmişi yazılan Kılıçdaroğlu’nun biyografisinde, 22 Mayıs 2010’da yapılan ve ilk kez genel başkanlık görevine geldiği 33. CHP Olağan Kurultayı’ndan sonrası yer almadı.

Seçilmiş CHP lideri Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun 13 yıl yaptığı başkanlık döneminin ardından 5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen ve mutlak butlan kararına göre yok sayılan 38. CHP Olağan Kurultayı'nda Kılıçdaroğlu’na karşı 276 oy farkla kazanarak CHP genel başkanı seçildi.

Kılıçdaroğlu’nun biyografisinde, söz konusu bilgiye yer verilmedi.

Yani biyografiye göre, Kılıçdaroğlu genel başkanlığı hiç bırakmamış sayıldı