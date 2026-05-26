Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 'mutlak butlan' kararıyla yeniden CHP Genel Başkanı ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nda Ankara'da olacak.



Kılıçdaroğlu, bayramın son günü olan 30 Mayıs Cumartesi günü CHP Genel Merkezi'ne gelerek partililer ile bayramlaşma programı düzenleyecek.





CHP, AKP'Yİ ZİYARET EDECEK



Bayramda MHP heyeti, CHP Genel Merkezi'nde Hasan Öztürkmen, Barış Bektaş ve Sevda Erden Kılıç'tan oluşan CHP'nin kabul heyetine ziyarette bulunacak.



Kılıçdaroğlu'nun isteği üzerine oluşturulan Resul Kurt, Fatma İlkcan Aksu ve Yunus Emre Şahin'den oluşan ziyaret ekibi ise 28 Mayıs'ta AKP'yi ziyaret edecek.





İYİ PARTİ 'ÖZEL'İN CHP'Sİ' İLE BAYRAMLAŞACAK



İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun geçtiğimiz hafta yaptığı "Ben gücünü milletten almayan hiç kimseyi siyasi muhatap kabul etmem. Atanmışlarla görüşmem" açıklamasının ardından İYİ Parti'nin bayramda CHP lideri Özgür Özel'in oluşturduğu heyet ile bayramlaşacağı öğrenildi.



