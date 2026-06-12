CHP’de, “Mutlak butlan” kararının ardından gerçekleştirilen ilk Parti Meclisi (PM) toplantısı, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapıldı. İstifalar sonrası 30 üyenin katıldığı toplantıda, PM üyelerinin yüzlerinin görünmeyecek şekilde fotoğraflarının çekilmesi ve CHP’nin resmi sosyal medya hesabından paylaşılması gündeme damgasını vurdu. CHP’DE YÜZLER GİZLENDİ Parti içinde yaşanan istifaların gölgesinde gerçekleşen toplantıda, Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde PM üyeleri bir araya geldi. Toplantı sırasında üyelerin ön taraftan değil, arka plandan fotoğraflarının çekildiği ve bu fotoğrafların CHP’nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldığı görüldü. Parti kulislerinde, bu uygulamanın, istifa sürecinin hassasiyetine işaret ettiği yorumları yapılıyor.

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