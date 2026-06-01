Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP 38. Olağan Kongresinin mahkeme kararıyla iptal edilmesinin ardından yeniden CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, bayram nedeniyle basın mensuplarına yaptığı açıklamada 'Yargıtay sürecini' gerekçe göstermiş ve erken bir kurultaya gitmeyeceğinin sinyallerini vermişti.



Kılıçdaroğlu'nun gelecek seçimlere CHP'nin başında gitmeyi hedeflediği kulislerde konuşulurken, hem CHP hem de AKP'ye yakın kaynaklar gelecek seçimlerde Kılıçdaroğlu tarafından Cumhurbaşkanlığı adaylığı için İlhan Kesici'nin düşünüldüğünü öne sürmüştü.



CHP'de dört dönem milletvekilliği yapan Kesici, 'mutlak butlan' kararının ardından sessizliğini bozdu ve CHP'de yaşananlara ilişkin Kılıçdaroğlu ve Özel'e çağrıda bulundu.



'NE PAHASINA OLURSA OLSUN CHP BÖLÜNMEMELİ'



Notbir'e konuşan Kesici, en büyük sorumluluğun Kılıçdaroğlu'nda olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ben Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın bir isimim, kendisiyle çok eski bir hukuka sahibim. Bizim öncelikli hedefimiz CHP’nin bölünmemesidir. Eğer bir parti illa da bölünecekse, o bölünme günü ve saatine kadar bölünmemek için son ana kadar uğraşılması gerekir. Bu aşamada da en büyük görev Kemal Kılıçdaroğlu’ndadır. Mademki hukuken genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’dur, o halde partinin bütünlüğünü koruma gayreti ve çabası da birinci derecede kendisinden gelmelidir.”

DEMİREL ÖRNEĞİ VERDİ

Siyasi partilerdeki bölünmelerin telafi edilemez hasarlar bıraktığını geçmişten örneklerle anlatan İlhan Kesici, 1970 yılındaki Adalet Partisi (AP) bölünmesini hatırlatarak şu uyarılarda bulundu:

“Cumhuriyet tarihimizin en büyük ve en etkili parti bölünmesi, 1970 yılında Adalet Partisi’nden ayrılarak Demokratik Parti’nin kurulmasıdır. O tarihte Adalet Partisi yüzde 50’lerde oya sahipti ve tek başına iktidardaydı. Partinin en güçlü isimleri olan Sadettin Bilgiç, Ferruh Bozbeyli, Mehmet Turgut gibi figürler ve 50 civarında parlamenter, eski Cumhurbaşkanımız Celal Bayar’ın da tam desteğini arkalarına alarak Demokratik Parti’yi kurdu. Ancak girdikleri ilk seçimde ancak yüzde 13 oy alabildiler. Hatırlatmak isterim ki, bu yüzde 13’lük oy, yüzde 50’lik dev bir pastadan kopan bir dilimdi.

Adalet Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Süleyman Demirel, bu bölünmeden 7 sene sonra tüm Demokratik Partilileri yeniden Adalet Partisi çatısı altında toplamayı başardı. Buna rağmen, ne Adalet Partisi ne de onun devamı mahiyetindeki partiler bir daha o eski oyların yarısını bile göremedi, siyaseten bir daha gün yüzü görmedi. Ta ki 1991 seçimlerinde ancak DYP olarak yüzde 27 oy alabildiler ve SHP ile bir koalisyon hükümeti kurabildiler.”

DEMİREL’İN EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI

Süleyman Demirel’in ömrünün son döneminde kendisine yaptığı tarihi itirafı da ilk kez paylaşan Kesici, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sayın Demirel, siyasi hayatının son döneminde bana şu itirafta bulunmuştu: ’40 yıllık siyasi hayatımda yaptığım en büyük hata, Demokratik Parti’nin kurulmasını engellemememdir. Ne yapıp yapıp bu bölünmenin önüne geçmeliydim. Gerekli çabayı göstermiş olsaydım bunu engellerdim de.'”

“AYRILMAK KOLAY”

Geçmişteki bu büyük hatadan ders çıkarılması gerektiğini belirten İlhan Kesici, hem Kılıçdaroğlu yönetimine hem de Özgür Özel ve ekibine mesajlar verdi:

“Buradan günümüze, bugünkü CHP’ye gelelim. Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir şekilde bölünmemelidir. Genel Başkan Kemal Bey her türlü çabayı göstermeli, bölünmeye asla ortam ve meydan bırakmamalıdır. Elbette bu bir uzlaşı sürecidir; Kemal Bey’in bu yapıcı çabalarına karşılık olarak Özgür Özel ve arkadaşları da aynı istikamette, yapıcı bir şekilde davranmalıdırlar.

Her durumda ayrılmalar ve bölünmeler kolaydır. Zor olan; ama hem memlekete hem de tüm taraflara asıl yararlı ve faydalı olan şey, bir ve beraber olmayı başarabilmektir. Bu istikamette gösterilecek her çaba son derece saygıdeğerdir.”