CHP'nin 30 Haziran'da görülecek Kurultay davasında tartışmalar devam ediyor.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası kayyum kararına ilişkin yaptığı açıklamalarda CHP kanadında tartışmalara neden olmuştu.

"BEN KABUL ETMESEM KAYYUM GELECEK"

Son olarak, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan çıkması halinde kayyum atanacağı açıklamaları üzerine, "Umarım, mutlak butlan çıkmaz ama olursa da partimi kayyuma terk edemem. Ben kabul etmesem kayyum gelecek. Kayyuma mı bırakayım?" dediği öne sürüldü.

Kılıçdaroğlu'nun iddiaya konu sözlerine daha önce dava açtığı isimlerden akademisyen Dr. Emrah Gülsunar'dan çok sert bir tepki geldi.

"ERDOĞAN'IN CHP KAYYUMUSUN"

Gülsunar, sosyal medyadan söz konusu iddiaya ilişkin, "Kayyım sensin zaten utanmaz işbirlikçi. Sen varken kayyım neden atansın sen Erdoğan'ın CHP kayyımısın" paylaşımında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Kurultayla ilgili dava süreci ve tartışmalar devam ederken, gazeteci Nevşin Mengü, Kılıçdaroğlu ve dava sürecine ilişkin "Ankara'dan çok güvenilir kaynaklardan aldığım bilgi şu, savcı şu mesajı iletmiş, 'Kemal Bey gelir, burada ifade verir ve 'Olur mu öyle şey, CHP'de yolsuzluk olabilir mi? Ben o zaman genel başkandım, kendi düzenlediğim kurultayda böyle bir şey olmamıştır. Kabul etmiyorum' derse bu dosyayı kapatırız' demiş savcı. Böyle bir haber yollanmış ancak Kılıçdaroğlu, yine de ifade vermeye gitmemiş" ifadelerini kullanmıştı.

Akademisyen Dr. Emrah Gülsunar ise Mengü'nün Kılıçdaroğlu'na ilişkin iddialarının yer aldığı videoyu alıntılayarak, "Bu artık sözün bittiği yer. Bir insanın bile isteye rejimin hukuksuz yargı operasyonuyla kaybettiği genel başkanlığı geri almaya çalışması açık bir onursuzluk ve haysiyetsizliktir. Bu şahıs partiden ihraç edilmeli ve her yerde yüzüne tükürülmelidir" demişti.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, gazeteci Nevşin Mengü ve akademisyen Dr. Emrah Gülsunar hakkında "hakaret" ve "iftira" gerekçeleriyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.