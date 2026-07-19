21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararı ile yeniden CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, oluşturduğu MYK aracılığıyla birçok CHP'li milletvekilini, belediye başkanını ve il başkanını 'kesin ihraç' talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk etti.



Kılıçdaroğlu'nun görevden aldığı illere her geçen gün yenileri eklenirken, bu atamalar sonucunda ay sonunda CHP İl Başkanları toplantısı gerçekleştirilmesine karar verildiği öğrenildi.





KATILMAYAN GÖREVDEN ALINACAK



Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu başkanlığında çarşamba günü yeni bir MYK toplantısı yapılması ve toplantıda bazı il başkanlarının görevden alınabileceği belirtiliyor.



Temmuz ayının sonunda ise Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında il başkanları toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıya tüm il başkanları davet edilecek. Geçerli bir mazereti olmadığı hâlde toplantıya katılmayan il başkanlarının görevden alınacağı kaydediliyor.