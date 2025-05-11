Anneler Günü vesilesiyle X hesabından terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili mesaj paylaşan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na iktidara yakın hesaplardan destek geldi.

'TARİHİ BİR ADIM'

Terör örgütü PKK'nın hiçbir şart öne sürmeden silah bırakması ve kendisini feshetmesi 'tarihi bir adım' olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, "Bugün, ayrışma değil birleşme; çatışma değil uzlaşma zamanıdır" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun X'de 1 milyon görüntülenen bu mesajını muhalif hesaplar eleştirirken, iktidara yakın hesaplar ise destek verdi.

'SİZDEN GÜZEL SÖZLER DUYMAK DA VARMIŞ'

İktidara destek veren gazeteci Mustafa Albayrak, "Ahir ömrünüzde sizden güzel sözler de duymak varmış" derken; Fatih Tezcan ise "Şu adama bile şu paylaşımı yaptırdınız ya… Helâl olsun… Hakikaten büyük iş… Terörsüz Türkiye öyle güçlü geliyor ki, karşısında duran yerle yeksan olur… Allah razı olsun…" ifadelerini kullandı.

AKP eski MKYK üyesi Mücahit Bilici ise Kılıçdaroğlu'nun paylaşımının altına 'alkış' emojisi bıraktı.

Başta aziz şehitlerimizin kıymetli anneleri olmak üzere, ülkemize fedakârca evlat yetiştiren tüm annelerin Anneler Günü’nü yürekten kutluyorum.



Bu anlamlı günde, bir gerçeği de ifade etmek isterim: Bizleri yıllardır birbirimize düşman etmeye çalışan, ülkemizin birliğine,… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 10, 2025

İşte Kılıçdaroğlu'nun Anneler Günü'nde yazdığı mesajın tamamı:

"Başta aziz şehitlerimizin kıymetli anneleri olmak üzere, ülkemize fedakârca evlat yetiştiren tüm annelerin Anneler Günü’nü yürekten kutluyorum.

Bu anlamlı günde, bir gerçeği de ifade etmek isterim: Bizleri yıllardır birbirimize düşman etmeye çalışan, ülkemizin birliğine, dirliğine ve toprak bütünlüğüne kasteden terör örgütü; hangi kökenden olursa olsun tüm annelerin yüreğini dağlamıştır.

Bu nedenle, terör örgütünün hiçbir şart öne sürmeden silah bırakması ve kendisini feshetmesi; Türkiye Cumhuriyeti’nin sarsılmaz üniter yapısının korunması, toplumumuzun kardeşlik bağlarının daha da güçlenmesi ve ülkemizde kalıcı barış ile huzurun sağlanması adına tarihî bir adım olacaktır.

Türkiye, sadece kendi sınırları içinde değil; Kıbrıs’tan Suriye’ye, Doğu Akdeniz’den Balkanlar’a, Kafkasya’dan Avrupa’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada sözü olan, duruşu olan ve geleceği inşa etme kapasitesine sahip bir ülkedir.

Bugün, ayrışma değil birleşme; çatışma değil uzlaşma; geride kalmak değil, gelişen ve değişen dünyada güçlü bir şekilde var olma zamanıdır."



Kılıçdaroğlu'nun mesajına destek veren bazı iktidara yakın hesaplar: