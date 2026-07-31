Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan son gelişmelerin ardından Kocaeli İl Örgütü'nde dikkat çeken bir istifa dalgası yaşandı. CHP Kocaeli İl Başkanı Erdem Arcan, il yönetimi ve 12 ilçe başkanı, görevlerinden ve parti üyeliklerinden ayrıldıklarını açıkladı. İstifaların, parti yönetiminde yaşanan tartışmalar ve siyasi süreçte ortaya çıkan görüş ayrılıkları nedeniyle alındığı ifade edildi.

İSTİFALAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILDI

Erdem Arcan ve il yöneticilerinin, parti binasında partililerin huzurunda e-Devlet sistemi üzerinden istifa işlemlerini tamamladığı öğrenildi. Sürece kadın ve gençlik kolları yöneticilerinin de eşlik ettiği belirtildi.

PARTİ BİNASINDAKİ FOTOĞRAFLAR İNDİRİLDİ

İstifaların ardından parti binasında bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'e ait fotoğraflar da duvardan indirildi. Yaşanan gelişmelerin ardından istifa eden isimlerin siyasi çalışmalarını YENİ Parti çatısı altında sürdürmesinin beklendiği ifade edildi.