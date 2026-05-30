21 Mayıs'ta mahkemenin verdiği 'mutlak butlan' kararı ile CHP'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel ve parti yönetimi görevden uzaklaştırılırken, CHP Genel Başkanlığı koltuğuna yeniden Kemal Kılıçdaroğlu oturtuldu.



Kılıçdaroğlu, 24 Mayıs'ta Ankara Valiliğine verdiği dilekçe ile CHP Genel Merkezinin polis zoruyla tahliyesini sağlamıştı. Polisin 'kapısını kırarak' girdiği CHP Genel Merkezine bugün ilk kez gelecek olan Kılıçdaroğlu, saat 14.00'te Genel Merkez bahçesinde toplanan kalabalığa seslenecek.





Kılıçdaroğlu'nun yapacağı miting için çalışmalar günler öncesinden başlasa da, CHP teşkilatlarının Kılıçdaroğlu yerine Özgür Özel'in aynı saatte Kızılay'daki Güvenpark'ta yapacağı 'bayramlaşma' etkinliğine katılma kararı alması, Kılıçdaroğlu ekibinde büyük bir seferberliğe neden oldu.







KALABALIK OLSUN DİYE TÜM ÜLKEDEN OTOBÜSLER KALDIRDILAR



Kılıçdaroğlu'nun ekibi, CHP Genel Merkezinde yapacakları mitingin kalabalık gözükmesi için Türkiye'nin dört bir yanından otobüsler kaldırdı.



Tunceli, Manisa, İzmir ve Aydın başta olmak üzere birçok şehirden kaldırılan otobüslerin fotoğraflarını ise Kılıçdaroğlu destekçisi CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından paylaştı.





Tüm girişimlere rağmen 'istenen katılımın' sağlanamayacağını düşünen Kılıçdaroğlu yönetiminin, miting alanının yukarıdan görüntülenmemesi için 'dron ile çekim yapmayı' yasakladığı öne sürüldü.







