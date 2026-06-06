Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulan ve nisan ayında satışa çıkarıldığı duyurulan TELE 1 televizyonunun ihale süreci durduruldu. TMSF, 19 Haziran tarihinde yapılacağı ilan edilen ihalenin geri çekildiğini bildirdi. Gelişmeyi, kuruma el konulmadan önce kanalın yönetim ekibinde görev alan Murat Taylan açıkladı.

KILIÇDAROĞLU'NUN EKİBİ SATIN ALACAK İDDİASI

TMSF'nin el koyduğu TELE 1'i CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinin satın alacağı Ankara kulislerinde konuşulan iddialar arasında yer almıştı.

Söz konusu iddialara Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız yanıt vermiş ve iddiaların doğru olmadığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Merdan Bey’in dişiyle tırnağıyla yarattığı bir kanalın kendisine iade edilmesini bekliyoruz. Ne satın alması.. Nereden çıkıyor bu iddialar…"

GEREKÇE YÖNETMELİĞİN 28. MADDESİ

TELE 1 ihalesinin durdurulmasına, Satış Yönetmeliği'nin "Satışın tatili veya ertelenmesi" başlığını taşıyan 28. maddesi gerekçe olarak gösterildi.

İlgili madde satış bedelinin öncelikli alacakları, satış masraflarını karşılamaması veya bu satıştan Fona herhangi bir pay düşmeyeceğinin tespit edilmesi durumlarında devreye giriyor. Ayrıca ilgili yönetmelik maddesi, kamu yararının gerektirdiği hallerde de satışın TMSF Kurulu tarafından her aşamada durdurulmasına ya da ertelenmesine olanak tanıyor.

28 MİLYON LİRA BEDEL BELİRLENMİŞTİ

Geçtiğimiz nisan ayında Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilanında, TELE 1 için 28 milyon lira muhammen satış bedeli belirlenmişti. 19 Haziran'daki ihalenin iptal edilmesinin ardından kanalın akıbetinin ne olacağı henüz netlik kazanmadı.

Mevcut prosedürlere göre ihale sürecinin durdurulmasının ardından TMSF'nin önünde iki seçenek bulunuyor. Kurum, önümüzdeki günlerde kanalın satışı için şartları güncelleyerek yeni bir ihale açabileceği gibi, şirketin doğrudan tasfiye edilmesine de karar verebilir.