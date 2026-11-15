Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'de düzenlediği etkinlikte kadın gazeteciye tokat atıldı.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda basın mensuplarıyla CHP'liler arasında tartışma çıktı. Gazetecilerin görüntü almaları engellenmeye çalışılırken, bir kadın gazeteciye tokat atıldı.

Gazeteciler görevlerini yaptıklarını belirtirken, müdahalelerle arbede büyüdü. Tokat atılan kadın gazetecinin Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi olacağı öğrenildi.

SENDİKADAN TEPKİ: 'ŞİDDET GİRİŞİMİ KABUL EDİLEMEZ'

Yaşananların ardından Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) bir açıklama metni yayımladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla görevlerini yerine getiren muhabir arkadaşlarımıza yönelik gerçekleştirilen saldırı girişimini en sert biçimde kınıyoruz.

Gazetecilik suç değildir, gazetecilere yönelik hiçbir tehdit, baskı ve şiddet girişimi kabul edilemez!

Halkın haber alma hakkını temsil eden basın emekçilerinin, görevlerini yerine getirirken fiziki saldırı tehdidiyle karşı karşıya bırakılması, yalnızca gazetecilere değil, doğrudan basın özgürlüğüne ve toplumun haber alma hakkına yönelik bir müdahaledir. Demokratik değerleri savunduğunu ifade eden siyasi yapıların düzenlediği programlarda dahi gazetecilerin güvenliğinin sağlanamaması kabul edilemez bir durumdur.

Sorumluların tespit edilmesini ve olayın hiçbir yönü karanlıkta bırakılmadan aydınlatılmasını talep ediyoruz. Saldırı girişiminde bulunan kişilerin kimlikleri, olayın nasıl gerçekleştiği ve güvenlik tedbirlerinde herhangi bir ihmal bulunup bulunmadığı açıklığa kavuşturulmalıdır. Başta programın organizasyonundan sorumlu yetkililer olmak üzere ilgili tüm taraflar, kamuoyuna açık ve tatmin edici bir açıklama yapmakla yükümlüdür.

Gazetecilerin görevlerini güven içerisinde yerine getirebilmesi, siyasi aktörlerin tercihine bırakılabilecek bir ayrıcalık değil, güvence altına alınması gereken temel bir haktır.

Bu olayın üzerinin örtülmesine, sorumluların korunmasına veya yaşananların sıradanlaştırılmasına sessiz kalmayacağız. Yetkili makamları gerekli inceleme ve soruşturma süreçlerini işletmeye, siyasi parti yöneticilerini ise sorumluluk almaya davet ediyoruz.

Basın emekçileri sahipsiz değildir. Gazetecilere uzanan her el, karşısında örgütlü mesleki dayanışmamızı ve hukukun gücünü bulacaktır."