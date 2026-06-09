Mahkemenin "mutlak butlan" kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce gündeme gelen grup toplantısı kararından vazgeçti.

Bu kararın ardından CHP Genel Merkezi'ne geçen Kılıçdaroğlu, saat 14.00 için partililere ve destekçilerine çağrıda bulundu. Çağrı sonrası destekçileri genel merkez binasındaki salonda toplandı.

Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada Özgür Özel'e yönelik eleştirilerde bulunurken kurultay çağrılarına da yanıt verdi.

SADECE 17 VEKİL İZLEDİ

Bu arada Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını kaç milletvekilinin takip ettiği de ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun bu konuşmasına sadece 17 CHP'li vekilin katıldığı öğrenildi.

İşte o isimler: