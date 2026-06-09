Mahkemenin "mutlak butlan" kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce gündeme gelen grup toplantısı kararından vazgeçti.

Bu kararın ardından CHP Genel Merkezi'ne geçen Kılıçdaroğlu, saat 14.00 için partililere ve destekçilerine çağrıda bulundu. Çağrı sonrası destekçileri genel merkez binasındaki salonda toplandı.

Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada Özgür Özel'e yönelik eleştirilerde bulunurken kurultay çağrılarına da yanıt verdi.

SADECE 18 VEKİL İZLEDİ

Bu arada Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını kaç milletvekilinin takip ettiği de ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun bu konuşmasına vekil sayısı 138 olan CHP'den sadece 18 vekilin katıldığı öğrenildi.

İşte o isimler:

Hasan Öztürkmen

Ali Karaoba

İnan Akgün

Barış Bektaş

Mustafa Adıgüzel

Hüseyin Yıldız

Gamze Akkuş İlgezdi

Mahir Polat

Semra Dinçer

Ali Fazıl Kasap

Sevda Erdan Kılıç

Nurten Yontar

Deniz Demir

Orhan Sarıbal

Enis Berberoğlu

Faik Öztrak

Kadim Durmaz

Rıfat Nalbantoğlu

ÖZEL'İ MECLİS'TE 98 VEKİL İZLEDİ

Öte yandan CHP lideri Özel’in Meclis'te gerçekleştirdiği grup toplantısına 98 vekilinin katıldığı görüldü.

Arabulucuların da aralarında olduğu 22 vekil, her iki toplantıya katılmadı.